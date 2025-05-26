Алиев пообещал продолжать поставки гуманитарной помощи на Украину

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе переговоров он заверил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

В свою очередь, Сибига поблагодарил Алиева за оказываемую помощь, выразил признательность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнул важность проектов в городе Ирпень.

Во время беседы стороны в том числе обменялись мнениями о перспективах отношений между странами в сферах энергетики, возобновляемой энергии, транспорта, торговли и сельского хозяйства.

В январе Алиев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Лидеры двух стран обсудили межгосударственные связи в различных областях, включая политическую, экономическую и гуманитарную.

Позже президент Азербайджана распорядился выделить министерству энергетики республики миллион долларов для оказания гуманитарной помощи Украине. Деньги будут направлены на приобретение и отправку электрооборудования азербайджанского производства в качестве гуманитарного груза.