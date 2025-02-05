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05 февраля, 17:38

Политика

Президент Азербайджана Алиев выделил 1 млн долларов для оказания гумпомощи Украине

Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству энергетики республики 1 миллион долларов для оказания гуманитарной помощи Украине. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Деньги будут направлены на приобретение и отправку на Украину электрооборудования азербайджанского производства в качестве гуманитарного груза.

Подобное решение Алиев принимал в июле 2023 года. Тогда были выделены 7,6 миллиона долларов для приобретения и отправки электрооборудования на Украину. Помощь была направлена пятью партиями. В ее состав вошли свыше 3 миллионов метров проводов и кабелей, более 70 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов.

Ранее стало известно, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников превысил 119 миллиардов долларов с начала российской спецоперации. В частности, с февраля 2022 года США выделили более 62 миллиардов долларов. Остальные 57 миллиардов Украина получила со стороны других союзников.

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