Нидерланды завершат поставку партии истребителей F-16 на Украину 26 мая

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Нидерланды направят последние из обещанной партии истребителей F-16 на Украину 26 мая. Такое заявление сделал глава МО королевства Рубен Брекелманс в эфире телепрограммы WNL Op Zondag.

По словам министра, таким образом в распоряжении Киева окажется партия из 24 самолетов.

Ранее Украина потеряла очередной истребитель F-16. По данным ВВС ВСУ, воздушное судно выполняло боевую задачу, после чего возникла "нештатная ситуация", вынудившая пилотов катапультироваться.

При этом около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются собственной системой ПВО, рассказывали в Верховной раде. Депутаты также напомнили о случае с пилотом F-16 Алексеем Месем, самолет которого был сбит в 2024 году.