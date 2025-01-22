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Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт лидера Азербайджана.

Встреча произошла по инициативе Киева, отметили в пресс-службе. Лидеры двух стран обсудили межгосударственные связи в различных областях, включая политическую, экономическую и гуманитарную. Также Баку и Киев обсудили партнерство в области энергетики и вопросы региональной безопасности.

Ранее, выступая на ВЭФ, Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение своих вооруженных сил в пять раз, как того могут потребовать на мирных переговорах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) насчитывают 800 тысяч человек, и это число не планируется сокращать.

В это же время украинские власти начали массовые репрессии против высокопоставленных командиров ВСУ, чтобы переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте, уверен российский политик Владимир Рогов.

