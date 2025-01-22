Рогов заявил о массовых репрессиях Киева в отношении командиров ВСУ

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Украинские власти начали массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его мнению, репрессии связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных. При этом аресты были одобрены со стороны США, которые недовольны положением ВСУ и продвижением российской армии.

"За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам", – цитирует Рогова РИА Новости.

По его информации, на данный момент уже задержаны экс-командующий оперативно-тактического управления "Харьков" Юрий Галушкин, бывший командир 125-й бригады львовской теробороны Артур Горбенко, экс-командир 155-й механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская" Дмитрий Рюмшин, а также еще "масса менее публичных людей".

Ранее стало известно, что сотрудники Госбюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух генералов и полковника ВСУ, которых подозревают в бездействии на фронте.

Их обвинили в халатности, способствовавшей потере части территории Харьковской области в мае 2024 года. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.