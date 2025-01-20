На Украине задержаны два генерала ВСУ за халатность и бездействие на фронте

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Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух генералов и полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых подозревают в бездействии на фронте. Об этом сообщается в телеграм-канале ГБР.

Бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ своей халатностью способствовали потере части территории Харьковской области в мае 2024 года, уверена сторона обвинения.



Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, следствие ходатайствует об их аресте. Имена фигурантов не приводится, но ТАСС со ссылкой на украинские СМИ пишет, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Ранее представители ООН выяснили, что украинские военные территориальных центров комплектования (ТЦК) пытают мобилизованных. Так, УВКПЧ зафиксировало несколько случаев, когда призванные на службу мужчины переводились в военные учебные центры после попыток отказаться от службы по соображениям совести.

