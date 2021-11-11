В ОНК предложили бороться с пытками в колониях с помощью психиатрии

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Для сотрудников колоний нужно организовать регулярные проверки у психиатра, чтобы избежать пыток. Такое мнение высказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, также необходимо ужесточить кадровый отбор и повысить сотрудникам зарплату.

"Зачастую тех денег, которые они получают, не хватает даже на аренду жилья", – цитирует секретаря ОНК РИА Новости.

Мельников уверен, что низкие зарплаты способствуют коррупции в колониях и СИЗО.

Ранее в Сети были опубликованы видеозаписи издевательств в тюремной больнице под Саратовом. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".

