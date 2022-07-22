ФСБ задержала в Крыму планировавшего воевать за Украину жителя Петербурга

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, который планировал воевать на стороне Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елену Варламову.

Она уточнила, что задержанный планировал пересечь государственную границу России для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Он прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила под Ростовом жителя ЛНР, завербованного СБУ. Как оказалось, он прибыл в Россию для сбора информации о передвижениях российской военной техники.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что в 2017–2018 годах этот гражданин участвовал в вооруженном конфликте в ДНР и ЛНР в составе 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

