Завербованного СБУ жителя ЛНР выявили под Ростовом

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Завербованного СБУ жителя ЛНР, прибывшего в Россию для сбора информации о передвижениях российской военной техники, выявили под Ростовом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.

"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", – отметили в ведомстве.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что в 2017–2018 годах этот гражданин участвовал в вооруженном конфликте в ДНР и ЛНР в составе 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

Ранее в Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в школах. По данным правоохранителей, парень был завербован Службой безопасности Украины. Задержанный рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в нацбатальон "Азов".