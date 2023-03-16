Верховный суд признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России"

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Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России", сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора. Деятельность организации запретили на территории России.

В феврале генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал иск в Верховный суд РФ с целью признать "Легион" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России.

Отмечалось, что "Легион" создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя РФ, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.

До этого сообщалось, что российские силовики провели обыски у модераторов связанного с украинскими националистами телеграм-канала "Легион "Свобода России".

Отмечалось, что о создании телеграм-канала было объявлено украинскими властями весной прошлого года, туда призывали вступить россиян, желающих воевать против сограждан.

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