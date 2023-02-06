Генпрокуратура РФ потребовала признать террористическим "Легион "Свобода России"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генеральная прокуратура России потребовала признать террористическим "Легион "Свобода России", сообщается на официальном сайте ведомства.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал иск в Верховный суд РФ с целью признать "Легион" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России.

"Легион" создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства", – уточнили в генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что российские силовики провели обыски у модераторов связанного с украинскими националистами телеграм-канала "Легион "Свобода России".

Отмечалось, что о создании телеграм-канала было объявлено украинскими властями весной прошлого года, туда призывали вступить россиян, желающих воевать против сограждан.

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