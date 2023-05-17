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14:24

Политика

ЛДПР не будет менять цвета герба из-за обвинений в схожести с флагом Украины

Фото: ТАСС/URA.RU/Дмитрий Ткачук

Фракция ЛДПР не будет менять цвета партийного герба, несмотря на то, что некоторые граждане заявляют о его схожести с украинским флагом. Об этом сообщил депутат Госдумы и член партии Ярослав Нилов.

"Абсурдная ситуация, когда обсуждается вопрос использования цветов в одежде наших граждан, уже дошло до того, что начинают обвинять ЛДПР в том, что у них цвета, которые содержатся в украинском флаге", – передает его слова РИА Новости.

Нилов заявил, что в интернете призывают писать заявления в полицию на людей, которые используют атрибутику ЛДПР.

"Вот флаг ЛДПР темно-синий и золотой, желтый, и что, теперь за это привлекать к административной ответственности? <...> Цвета золотой и темно-синий, это те цвета, которые зафиксированы в уставе ЛДПР, созданы еще до того, как появилась еще независимая Украина", – добавил парламентарий.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал МВД разъяснить то, что сочетание желтого и синего цветов в одежде или других предметах не является основанием для задержания граждан. Он заявил, что при таком подходе множество брендов придется закрыть из-за логотипов с подобными цветами, а партию ЛДПР запретят, так как в ее логотипе тоже присутствуют синий и желтый цвет.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усмотрел в рекламе французского дома моды Louis Vuitton якобы российскую символику. В рекламе был показан сине-бело-красный триколор с латинской буквой V, нарисованной на нем. Он заявил, что Louis Vuitton ориентируется на российских "нуворишей".

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