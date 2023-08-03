Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать товары для школы

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Россиянам рекомендовали приобретать товары для школы в первой половине августа, поскольку в это время они на 20–25% дешевле, чем в конце месяца. Об этом рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что родители заранее знают, что им следует купить для ребенка в школу. По его словам, если отправляться за покупками в начале августа, ассортимент товаров для школы будет больше. Кроме того, в это время часто действуют скидки.

"Никакого секрета нет, что нужны будут школьные рюкзаки или ранцы, письменные принадлежности, тетрадки, а также повседневная одежда и одежда для спорта. Самое выгодное время, чтобы их купить, – это сейчас, поскольку магазины еще предлагают летние скидки", – подчеркнул он.

Чумаков объяснил, что в конце августа менее выгодно приобретать товары для нового учебного года не из-за сезонного подорожания, а из-за того, что перестают действовать акции.

"Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет на 20–25% дешевле, чем в конце августа", – резюмировал он.

Ранее в России предложили создать социально-важный перечень товаров и принадлежностей для школы, которые будут доступны для покупки по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По его словам, в июле этого года средняя цена школьного набора увеличилась на 7% по сравнению с 2022 годом. Она составила 13,4 тысячи рублей. Председатель Ассоциации добавил, что в последние годы в РФ проходят дискуссии о росте стоимости минимального набора, который нужен для сборов ребенка к началу учебного года.



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