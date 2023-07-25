В России предложили создать унифицированный "народный школьный набор"

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В России предложили создать социально-важный перечень товаров и принадлежностей для школы, которые будут доступны для покупки по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил соответствующее обращение на имя министра просвещения России Сергея Кравцова, передает RT.

По его словам, в июле этого года средняя цена школьного набора увеличилась на 7% по сравнению с 2022 годом. Она составила 13,4 тысячи рублей. Председатель Ассоциации добавил, что в последние годы в РФ проходят дискуссии о росте стоимости минимального набора, который нужен для сборов ребенка к началу учебного года.

"<...> школьный набор для первоклассника значительно дороже, чем набор для ученика шестого-восьмого класса. А в ряде регионов траты на ребенка перед Днем знаний могут быть сопоставимы со средней месячной зарплатой", – заявил он.

Ветров уточнил, что для многих семей такая финансовая нагрузка не по карману, из-за чего увеличивается уровень закредитованности населения. По его словам, стоимость набора должна быть в рамках ценового предела, доступного семье со среднем доходом. Общая задача инициативы, объяснил он, состоит в "обеспечении лучших условий для получения знаний подрастающим поколением".

Отмечается, что продажу наборов, согласно инициативе, предлагается организовать при помощи социально ориентированного бизнеса на базе учебных заведений в период подготовки к новому учебному году.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2023 года российские школьники начнут изучать вопросы противодействия коррупции в рамках истории, обществознания и литературы. Школьникам будут рассказывать об опасности коррупции, способах пресечения взяточничества, а также механизмах противостояния злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

До этого стало известно, что с 1 сентября 2024 года в российских школах могут начать преподавать основы безопасности и защиты Родины. В число экспертной комиссии, занимающейся разработкой учебной программы, войдут представители Минобороны и МЧС.

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