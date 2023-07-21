14:45Общество
Основы противодействия коррупции начнут преподавать в школах РФ с 1 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 сентября 2023 года российские школьники начнут изучать вопросы противодействия коррупции в рамках истории, обществознания и литературы. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Анастасия Зырянова.
"С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции", – приводят ее слова на сайте ведомства.
В рамках учебных предметов школьникам будут рассказывать об опасности коррупции, способах пресечения взяточничества, а также механизмах противостояния злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2024 года в российских школах могут начать преподавать основы безопасности и защиты Родины. В число экспертной комиссии, занимающейся разработкой учебной программы, войдут представители Минобороны и МЧС. В рамках предмета ученики смогут освоить в том числе задачи военной службы.
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