Комитет ГД рекомендовал принять поправку о серебряных медалях для выпускников школ

Фото: depositphotos/mars58

Думский комитет по просвещению одобрил поправку, которая предполагает введение серебряных медалей для выпускников 11-х классов, передает ТАСС.

Такие знаки отличия планируется передавать тем, кто имеет не более двух оценок "хорошо" в аттестате. Помимо золотых медалей, школьники смогут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени за две четверки.

В конце мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российские школы вернется практика вручения серебряных медалей. Глава ведомства отмечал, что их начнут раздавать выпускникам учебных заведений уже в предстоящем учебном году.



Кравцов также информировал, что серебряные медали могут дать школьникам 2–3 балла при поступлении в вузы.

Вместе с этим министр подтвердил, что такие знаки отличия получат те ученики, у которых будет не более двух четверок в аттестате. При этом решение о добавлении баллов к результатам по различным предметам ЕГЭ пока что прорабатывается, оно будет принято к сентябрю этого года.

В российские школы вернут серебряные медали