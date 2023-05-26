Эксперт оценил возвращение серебряных медалей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель ассоциации "Родительский комитет" Михаил Богданов прокомментировал возвращение серебряных медалей в школах, о чем накануне объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, на эту тему сложно говорить, поскольку серебряные медали нигде не учитываются.

"Если бы это как-то помогало выпускникам при поступлении, как это делается, например, с волонтерскими достижениями, это имело бы больший смысл", – заметил Богданов.

Серебряные медали вернут в российских школах с нового учебного года, который стартует в сентябре.

До этого сообщалось, что в предстоящем учебном году Минпросвещения намерено провести апробацию новых учебников по истории. Перед этим учителя пройдут специальные курсы повышения квалификации.

Между тем в Госдуме ранее предложили ввести летние пособия на отдых для отличившихся по итогам года школьников. Это, как ожидается, может стать стимулом для повышения успеваемости учеников.