АКОРТ: стоимость набора школьных товаров в сетях в 2,3 раза ниже средней

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Минимальная стоимость набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях в 2024 году составила 6 254 рубля для мальчика и 5 949 рублей – для девочки, что в 2,3 раза ниже, чем в среднем по стране, сообщает пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В эту сумму вошли базовый набор школьных канцтоваров, школьная форма (рубашка, брюки, носки и ботинки для мальчиков, а для девочек – блузка, сарафан, колготки и туфли), а также кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный ранец.

По данным одного аналитического сервиса, средние расходы россиян на покупку аналогичного набора товаров составляют 14 926 рублей. А набор канцелярских принадлежностей – в 1 201 рубль.

Всего за год цена базового набора школьных канцтоваров в крупных торговых сетях снизилась на 7,2%. Набор представляет из себя тетрадь, школьный дневник, альбом для рисования, авторучку, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейку. В прошлом году он стоил 447 рублей, а в этом – 415.

На это повлияло уменьшение цены пеналов – примерно на 23%, до 91 рубля. Также большинство ретейлеров, являющиеся членами АКОРТ, удержали минимальные цены на школьные тетради на уровне 2023 и 2022 годов – в пределах 4,5–5,9 рубля за штуку. Кроме того, они почти сохранили прошлогодний уровень цен на альбомы для рисования – их минимальная цена за год в среднем выросла всего на 1%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала продавцов школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году.

Служба также напомнила о запрете указания на конкретных поставщиков и производителей школьной формы в типовых требованиях и локальных актах, так как это может привести к повышению затрат на ее приобретение.