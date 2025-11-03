Участника телеграм-канала Ходорковского осудили за призывы к госизмене

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Калининградской области приговорил к 4 годам колонии участника чата телеграм-канала Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) за призывы к госизмене и мятежу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, осужденный Сергей Жуковец состоял в чате верифицированного канала Ходорковского в мессенджере Telegram. В нем он разместил публикации, в которых содержится призыв к совершению государственной измены, направленной против безопасности России, а именно к оказанию финансовой помощи Украине и ее вооруженным силам.

Также мужчина призывал к совершению вооруженного мятежа в целях насильственного свержения конституционного строя РФ.

Кроме того, во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили огнестрельный пистолет и различные боеприпасы в квартире Жуковца. При этом в базе данных учета оружия Росгвардии мужчина как владелец оружия не состоял.

Отмечается, что на судебном заседании Жуковец полностью признал себя виновным, раскаялся и пояснил, что перед началом оперативно-розыскного мероприятия добровольно выдал пистолет и боеприпасы, которые хранил у себя с 2012 года.

Ранее московский суд назначил блогеру Арегу Щепихину (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 5 лет колонии общего режима по делу о разжигании ненависти. Блогеру вменяется совершение действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в Сети.