МВД создаст банк данных с уехавшими из РФ членами экстремистских организаций

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МВД России создаст банк данных граждан, которые покинули страну для участия в экстремистских организациях или для обучения в иностранных центрах недружественных государств. Об этом следует из указа Владимира Путина, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, такие действия являются основными направлениями госполитики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации.

Также предусматривается организация профподготовки правоохранителей и получение ими дополнительного профобразования по утвержденным в установленном порядке программам в области "выявления, пресечения, раскрытия, расследования, профилактики, квалификации экстремистских проявлений, а также противодействию финансированию экстремистской и террористической деятельности".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила начать расценивать русофобию как экстремизм и ужесточить наказание за такие действия. В качестве примеров она привела призыв Международного олимпийского комитета игнорировать Игры дружбы в России, а также запрет на использование российской символики на ОИ-2024 в Париже. По ее словам, подобное не порицается международным сообществом.