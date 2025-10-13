Суд назначил блогеру Щепихину 5 лет колонии общего режима

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости" (Арег Щепихин включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд в Москве назначил блогеру Арегу Щепихину (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 5 лет колонии общего режима по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогеру вменяется совершение действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в Сети.

Помимо этого, ему вменяется совершение действий, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности и отношения к религии в интернете.

Кроме того, Щепихину запретили на 2,5 года администрировать сайты. При этом прокурор просил для блогера 6 лет колонии общего режима.

Адвокат Оксана Сотникова, в свою очередь, заявила, что Щепихин раскаялся и сожалеет о содеянном, и просила суд не лишать его свободы. Обвиняемый также принес извинения и отказался от выступления в прениях.

"Мы будем обжаловать приговор", – добавила адвокат блогера.

В начале июня в Сети появились кадры с Ярославского вокзала Москвы: люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля с мигалками и номерами АМР. По информации СМИ, "жертвой" мог стать Щепихин.

Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что мужчину не похищали, а задержали правоохранители, находящиеся в контакте с профильными ведомствами Москвы.

Всего полиция задержала шестерых человек. Было заведено уголовное дело. МВД также инициировало проверку в отношении Щепихина, поскольку он разместил видео с провокационными заявлениями.

В конце июля прокуратура утвердила обвинение. Установлено, что Щепихин опубликовал запись собственного интервью, в котором оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман.

Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем. При этом известно, что у Щепихина обнаружено смешанное расстройство личности.

