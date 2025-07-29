Смешанное расстройство личности диагностировали у блогера Щепихина

Фото: vk.com/Арег Щепихин (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

У блогера Арега Щепихина (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обнаружено смешанное расстройство личности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, в которых есть результаты судебно-психиатрической экспертизы.

Кроме того, Пресненский суд Москвы продлил еще на полгода арест Щепихину по делу о разжигании ненависти. Блогер будет содержаться под стражей до 22 января 2026 года. Однако на заседании Щепихин просил избрать ему домашний арест либо подписку о невыезде.

При этом ранее сообщалось, что психиатрическая экспертиза показала, что мужчина является вменяемым. Блогер признал свою вину в полном объеме и мотивировал свою ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями одной из российских республик.

В начале июня в Сети появились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля с мигалками и номерами АМР. По данным СМИ, "жертвой" мог стать Щепихин.

Как заявил помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, мужчину не похищали, а задержали правоохранители, находящиеся в контакте с профильными ведомствами Москвы.

Позже полиция задержала шестерых человек, причастных к произошедшему на Ярославском вокзале. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

Кроме того, МВД инициировало проверку в отношении Щепихина, который разместил видео с провокационными заявлениями. По решению суда блогера отправили под стражу на два месяца.

В конце июля прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины. Было установлено, что он опубликовал запись собственного интервью, в котором умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман.