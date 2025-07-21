Прокуратура Москвы утвердила обвинение против блогера Арега Щепихина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Арег Щепихин включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Правоохранители утвердили обвинение по делу против блогера Арега Щепихина (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине вменяют вину по части 1 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"), части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Кроме того, он обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети Интернет, а также с применением насилия или с угрозой его применения).

Прокуратура установила, что Щепихин 2 июня опубликовал в социальных сетях запись собственного интервью, в котором умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман. Кроме того, он выдвинул дискриминационное требование людям определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию России.

Более того, на следующий день блогер, находясь возле башни "Империя" в Москве, записал ролик, в котором призвал совершить враждебные действия против определенных лиц, объединенных по национальному, языковому и этническому признакам. Видео также было опубликовано в его соцсетях.

Затем мужчина выпустил ролик, где обращался к пользователям с призывом убедить власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к людям конкретных национальности и религии.

"В отношении Щепихина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

В Сети 3 июня появились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля с мигалками и номерами АМР. По данным нескольких телеграм-каналов, "жертвой" мог стать Щепихин.

Как позднее уточнил помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, мужчину не похищали, а задержали правоохранители, находящиеся в контакте с профильными ведомствами Москвы.

Спустя время сотрудники полиции задержали шесть человек, причастных к произошедшему на Ярославском вокзале. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ГУ по противодействию экстремизму МВД России инициировало проверку в отношении Щепихина, который разместил видео с провокационными заявлениями. По решению суда блогера отправили в СИЗО на два месяца.

