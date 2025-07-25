Блогер Арег Щепихин признал вину в полном объеме

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Арег Щепихин включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Блогер Арег Щепихин (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признал свою вину в полном объеме. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на главу 1-го управления по расследованию особо важных дел столичного управления СК РФ Максима Денисова.

По его словам, психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Кроме того, как уточнил Денисов, блогер мотивировал свою ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями одной из российских республик.

3 июня в Сети появились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля с мигалками и номерами АМР. По данным нескольких телеграм-каналов, "жертвой" мог стать Щепихин.

Как заявил помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, мужчину не похищали, а задержали правоохранители, находящиеся в контакте с профильными ведомствами Москвы.

Позже полиция задержала шесть человек, причастных к произошедшему на Ярославском вокзале. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ инициировало проверку в отношении Щепихина, который разместил видео с провокационными заявлениями. По решению суда блогера отправили под стражу на два месяца.

В конце июля прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины. Было установлено, что он опубликовал запись собственного интервью, в котором умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман. Кроме того, он выдвинул дискриминационное требование людям определенной национальности и вероисповедания покинуть Россию.

