Росфинмониторинг признал рок-группу Antisocial Distancing террористом

Фото: телеграм-канал "Оперативные сводки"

Росфинмониторинг внес рок-группу Antisocial Distancing (признана в РФ террористической) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.

В СМИ заявляли, что участники группы раздавали листовки с призывами к терроризму.

Ранее Госдума ввела штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов, незаконную передачу абонентского номера и данных для входа в личные аккаунты.

Как уточнили в Минцифры, умышленность поиска и информированность пользователя о статусе материалов необходимо доказать. В министерстве добавили, что новые правила относятся не ко всем гражданам.