СК предъявил трем москвичкам обвинение по делу об экстремистской организации

Фото: sledcom.ru

Следователи предъявили трем москвичкам обвинение по делу об организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Сотрудники СК выяснили, что с июля 2022-го по июль 2025 года злоумышленницы вовлекли своих знакомых в деятельность экстремистской организации, которая запрещена в РФ. Они проводили мероприятия и распространяли в столичном регионе документы, в которых содержалась информация экстремистского характера.

По версии следователей, москвички таким образом хотели подорвать основы конституционного строя и помешать работе органов госвласти. Однако их деятельность была пресечена следователями, правоохранителями и сотрудниками ФСБ России. На данный момент им избрана мера пресечения.

Кроме того, по местам жительства девушек в Москве были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли смартфоны, экстремистские материалы и иные предметы, которые имеют значение для следствия. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению иных лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее против журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) и его супруги Лидии (оба признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ) возбудили два уголовных дела по факту финансирования экстремистской деятельности. По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, супруги размещали на своих личных страницах в мессенджере ссылки для сбора средств в пользу объединения и для личных переводов.