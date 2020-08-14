СК предъявил обвинение фигурантам дела о нападении на главу ЦПЭ по Ингушетии

11:02
Фото: телеграм-канал Mash
Следователи предъявили обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые причастны к покушению на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой".
В начале декабря 2019 года сотрудники Следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность преступной группы, которая подозревается в совершении убийства начальника ЦПЭ по Ингушетии.
Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября. Мужчин расстреляли в автомобиле во дворе жилого дома.
Третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи установили 40 человек, которые причастны к покушению на жизнь Эльджаркиева и его брата.
Задержаны возможные организаторы убийства главы центра "Э" МВД по Ингушетии
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