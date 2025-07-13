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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Евросоюзу грозит развал без экономического и политического сотрудничества с Россией.

По словам парламентария, из-за антироссийской политики экономика стран ЕС стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что вскоре может вызвать возмущение и протесты со стороны граждан.

"Здесь можно провести длинную историческую параллель, ведущую к печальному повторению сценария развала СССР, вызванному обвалом несущих стен хлипкой европейской конструкции, и дроблению на отдельные образования по территориальному и национальному признаку", – рассказал депутат.

Он отметил, что экономика стран объединения из-за высоких затрат на энергоресурсы не сможет конкурировать с американской. В качестве причины он назвал "ущербную политику нынешней верхушки ЕС во главе с безответственными политиками" сродни главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которые "поставили себе цель ценой благосостояния собственных граждан нанести максимальное политическое, экономическое и военное поражение РФ".

"Страны Евросоюза смогут сохранить свое объединение и не допустить развала экономики, только если там смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией, отказавшись от санкционной политики в сторону сотрудничества", – уточнил собеседник агентства.

Действующие руководители Европы снова хотят поднять ее для войны с Россией, сообщил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. С его слов, последние высказывания и действия Берлина, Парижа и Лондона свидетельствуют о том, что нынешний класс политиков, пришедших к власти в этих и других странах, забыл уроки истории и выводы, которые все человечество из них извлекло.