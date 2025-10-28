CNN: студент из Индии ранил вилкой пассажиров на борту самолета

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Пассажир самолета, летевшего из Чикаго во Франкфурт-на-Майне, напал с вилкой на своих попутчиков. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на CNN.

Происшествие случилось во время одного из рейсов авиакомпании Lufthansa 25 октября. Во время обеда 28-летний гражданин Индии Пранит Кумар Усирипалли, который находился в США по студенческой визе, ткнул вилкой двух 17-летних пассажиров. Одному из них удар пришелся в зону ключицы, а другому – по затылку.

Когда бортпроводники попытались нейтрализовать агрессора, он сложил пальцы в форме пистолета, засунул их в рот и сделал вид, будто нажимает на курок. После этого мужчина ударил одну из пассажирок и попытался оказать сопротивление члену экипажа. Самолет экстренно изменил курс и приземлился в Бостоне, где гражданина Индии задержали.

Ему предъявили обвинения в нападении на человека с использованием опасного предмета. По данной статье может грозить тюремный срок до 10 лет и штраф до 250 тысяч долларов.

