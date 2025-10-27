Гостей ресторана в Братиславе эвакуировали из-за отказавшегося оплатить счет посетителя

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jan Woitas

Мужчина заявил о бомбе в ресторане Братиславы в Словакии после того, как не смог заплатить за обед. В результате всех гостей заведения эвакуировали, сообщает iDNES.cz.

По данным издания, 48-летний мужчина позвонил на горячую линию и сообщил о взрывном устройстве в ресторане. В то же время сотрудник заведения рассказал полиции о проблеме с клиентом, который отказался оплатить счет.

Правоохранительные органы прибыли на место и вывели из ресторана 15 человек. После этого полицейский со служебной собакой проверил помещение, однако бомбу не нашел.

Позже местный житель признался, что звонил на горячую линию. По словам мужчины, у него не было денег для оплаты чека. Ему предъявлены обвинения в распространении ложного сообщения о пожаре.

Ранее СМИ сообщили, что мать соврала о бомбе на рейсе Biman Bangladesh Airlines из Дакки в Катманду, чтобы сорвать побег сына. В результате полет отложили на три часа. За это время в самолете провели обыск на предмет бомбы, которую так и не нашли.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина по имени Имон планировал улететь в Непал на этом рейсе вместе со своей любовницей. Его мать и жена узнали о поступке мужчины и решили помешать ему.

