ТАСС: в США запретили полеты над местом крушения самолета UPS

Фото: ТАСС/АР/Jon Cherry

Над местом крушения грузового самолета UPS в США запретили транзитные полеты на время проведения спасательной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе Индианаполиса.

"Ограничения на транзитные полеты на высоте ниже 3 километров, допустимы только спасательные операции, проводимые под руководством диспетчеров аэропорта Луисвилля", – сказал собеседник агентства.

По его словам, ограничения могут сохраняться до 07:00 по местному времени (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

О крушении самолета UPS MD-11 в районе аэропорта Луисвилла стало известно в ночь на 5 ноября. В связи с ЧП аэропорт объявил о временном закрытии летного поля.

Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета. Предварительно, причиной случившегося могло стать возгорание в двигателе при взлете.

На борту самолета было три члена экипажа. По последним данным, как минимум 11 человек пострадали во время крушения самолета. Погибли 7 человек.

В районе ЧП также были задействованы средства мониторинга воздуха.