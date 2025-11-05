Число погибших при крушении самолета в Луисвилле достигло 7

Фото: AP Photo/Jon Cherry

Число погибших в результате крушения грузового самолета MD-11 около аэропорта Луисвилла в штате Кентукки увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

"Новости из Луисвилла сегодня печальны: число погибших достигло как минимум 7 человек, и ожидается, что эта цифра будет расти. Спасатели находятся на месте и прилагают все усилия, чтобы потушить пожар и продолжить расследование", – написал Бешир в соцсети X.

Губернатор добавил, что в районе ЧП были задействованы средства мониторинга воздуха. Обстоятельства крушения устанавливаются.

О крушении самолета MD-11 в районе аэропорта Луисвилла стало известно в ночь на 5 ноября. В связи с ЧП аэропорт объявил о временном закрытии летного поля.

Всего на борту самолета было 3 члена экипажа. Установлено, что воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта. Предварительно, причиной случившегося могло стать возгорание в двигателе при взлете.

Как минимум 11 человек пострадали во время крушения самолета. Все они доставлены в больницу и получают необходимую помощь.