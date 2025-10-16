Три военных вертолета США совершили экстренную посадку в японском аэропорту

Фото: english.kyodonews.net

Три американских военных вертолета экстренно приземлились в аэропорту Такамацу на западе Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Также остается неизвестной причина посадки вертолетов.

Отмечается, что в Японии часто случаются мелкие инциденты с участием дислоцированной в стране военной авиации США. Журналисты указывают, что это вызывает беспокойство у местных жителей и властей.

Ранее в Вологодской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе А-114 Вологда – Новая Ладога, около деревни Лесково. Уточнялось, что воздушное судно L-4 с бортовым номером RA-3374 совершало учебный полет.

В момент инцидента в кабине самолета был один пилот, который не пострадал. Спустя время сотрудники Госавтоинспекции отогнали лайнер, чтобы организовать движение на дороге. Следователи организовали доследственную проверку.