Ящик весом в полтонны сдуло ветром в море с конвертоплана ВС США в Японии

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Ящик, вес которого с учетом груза составлял до 450 килограммов, сдуло ветром в море во время учений ВС США в Японии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным издания, контейнер должны были сбросить с американского конвертоплана Osprey на аэродром острова Иэ в южной японской префектуре Окинава. Однако внезапно его сдуло в море. Американские военные осмотрели акваторию, но ящик не нашли.

Глава Минобороны Японии Гэн Накатани назвал "прискорбным" произошедший инцидент. Он сообщил, что страна потребовала от Штатов принять меры для недопущения повторных ситуаций. Между тем губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки призвал США начать расследование по факту случившегося.

"Это усиливает имеющиеся беспокойства у местного населения", – объяснил Тамаки.

Ранее пропавшие ножницы в Новом аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо стали причиной задержек 201 рейса и отмены еще 36. Инцидент в одном из самых загруженных в Японии аэропортов случился еще 17 августа.

Служба безопасности опасалась, что их могли взять возможные террористы для использования на борту в качестве оружия. На этом фоне пришлось приостановить на два часа проверки пассажиров, что и привело к массовым задержкам самолетов. Также некоторых пассажиров заставили пройти проверку еще раз, из-за чего очереди возникли в зоне вылета. Однако спустя время ножницы нашлись в том же магазине, где они и пропали.

