Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 16:49

Шоу-бизнес

Защита Лурье намерена взыскать судебные расходы с Долиной

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Покупательница квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной Полина Лурье намерена взыскать с бывшей собственницы судебные расходы. Об этом сообщила РИА Новости адвокат новой владелицы жилплощади в столичных Хамовниках Светлана Свириденко.

Соответствующее заявление готовится к подаче в Хамовнический районный суд Москвы. По словам юриста, речь идет о компенсации затрат на оплату госпошлин, юридических услуг, а также расходов на подготовку отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, в результате чего продала принадлежавшую ей квартиру, а вырученные средства передала злоумышленникам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными и получили различные сроки лишения свободы и штрафы.

Первоначально певице удалось через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на недвижимость, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию. Однако в 2025 году Верховный суд пересмотрел дело и признал законной собственницей квартиры Лурье.

После этого Московский городской суд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

Лариса Долина и ее внучка выписаны из квартиры в Хамовниках

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика