Защита Лурье намерена взыскать судебные расходы с Долиной

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Покупательница квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной Полина Лурье намерена взыскать с бывшей собственницы судебные расходы. Об этом сообщила РИА Новости адвокат новой владелицы жилплощади в столичных Хамовниках Светлана Свириденко.

Соответствующее заявление готовится к подаче в Хамовнический районный суд Москвы. По словам юриста, речь идет о компенсации затрат на оплату госпошлин, юридических услуг, а также расходов на подготовку отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, в результате чего продала принадлежавшую ей квартиру, а вырученные средства передала злоумышленникам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными и получили различные сроки лишения свободы и штрафы.

Первоначально певице удалось через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на недвижимость, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию. Однако в 2025 году Верховный суд пересмотрел дело и признал законной собственницей квартиры Лурье.

После этого Московский городской суд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

