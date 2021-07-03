В Бийске произошел пожар на предприятии "Алтайский бройлер"

13:04 (обновлено 03.07.2021 13:04)
Фото: телеграм-канал Mash Siberia
На предприятии "Алтайский бройлер" в городе Бийске произошел пожар. Там загорелась крыша на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
"По улице Лесной, 25, произошло возгорание кровли предприятия "Алтайский бройлер". Площадь пожара – более 1,5 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли", – отметил собеседник.
Позднее стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров.
Ранее в результате пожара в Горячем Ключе Краснодарского края было возбуждено уголовное дело. В тушении возгорания погиб сотрудник МЧС. По данным следствия, пожар произошел в четырехэтажном многоквартирном доме. Огнем было разрушено более половины верхнего этажа.
Перед этим при пожаре на Лужнецкой набережной пострадали трое пожарных и сотрудник склада. От госпитализации двое отказались, а одного направили в институт Склифосовского.
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