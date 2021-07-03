Сотрудник МЧС погиб в ходе тушения пожара в доме на Кубани – СК

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В результате пожара в Горячем Ключе Краснодарского края возбуждено уголовное дело. В тушении возгорания погиб сотрудник МЧС, передает Управление СК РФ по региону.

По данным следствия, пожар произошел в четырехэтажном многоквартирном доме. Огнем было разрушено более половины верхнего этажа.

"Площадь возгорания составила более 400 квадратных метров. При локализации пожара пострадал один из сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении. Мужчину доставили в лечебное учреждение, однако спасти его жизнь не удалось", – сказано в сообщении.

Ранее при пожаре на Лужнецкой набережной пострадали трое пожарных и сотрудник склада. От госпитализации двое отказались, а одного направили в институт Склифосовского.

