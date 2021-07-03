Четверо детей и трое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Канаде – СМИ

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Пожар унес жизни семи человек на западе Канады. Об этом сообщает телеканал CTV.

Трагедия произошла в городе Честермер в провинции Альберта. Возгорание случилось в доме, где проживали две мусульманские семьи.

В результате случившегося погибли четверо детей и трое взрослых. Еще пятерым жителям дома удалось спастись.

Причины произошедшего возгорания неизвестны. О пострадавших не сообщается.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном доме на Кубани. Огонь охватил здание на улице Ярославского.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По последним данным, пожар был полностью ликвидирован.