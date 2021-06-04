Полиция возбудила дело после кражи 50 тыс евро из раздевалки фитнес-клуба на Якиманке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения 50 тысяч евро из шкафчика в раздевалке фитнес-клуба в столичном районе Якиманка. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе управления МВД по городу.

"27 мая в правоохранительные органы обратился мужчина 1978 года рождения, заявивший о пропаже денежных средств в помещении фитнес-клуба на улице Малой Полянке. Было установлено, что в период с 16:15 по 17:20 неизвестный путем взлома шкафчика в раздевалке похитил 50 тысяч евро, принадлежащие потерпевшему. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 3 673 685 рублей", – говорится в сообщении.

Дело завели по статье о краже. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли золотые часы за один миллион рублей из автомобиля BMW, принадлежащего 24-летней уроженке Перми. Также девушка заявила о краже 390 тысяч рублей из подлокотника автомобиля.