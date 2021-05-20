Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон связи в столице

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Владимира Васенина.

Как уточняется, злоумышленник зашел в салон связи на улице Уральской и, якобы заинтересовавшись товаром, начал расспрашивать продавца о характеристиках дорогого телефона.

"В процессе беседы мужчина держал гаджет в руках и неожиданно заявил продавцу, что имеет при себе оружие и воспользуется им, если девушка нажмет кнопку тревожной сигнализации. После этого он быстро вышел из помещения, прихватив мобильное устройство", – рассказал Васенин.

После этого злоумышленник скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Волгограде женщина пыталась украсть мобильный телефон в салоне сотовой связи. Злоумышленница попросила продавца показать ей телефон стоимостью 53 тысячи рублей. Женщина заявила о желании приобрести аппарат, но, когда консультант отвернулся, ударила его электрошокером.