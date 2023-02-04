США закрыли воздушное пространство на юго-востоке страны

Фото: depositphotos/eabff

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США объявило о закрытии воздушного пространства в юго-восточной части страны, сообщает ТАСС.

"ФАУ приостановило вылеты в аэропортах Уилмингтон (ILM), Миртл-Бич (MYR) и Чарльстон (CHS) для оказания поддержки Минобороны в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полеты будут ограничены в штатах Северная и Южная Каролина. Именно в этом регионе, по предварительным оценкам, может находиться китайский метеорологический аэростат.

В субботу, 4 февраля, президент США Джо Байден пообещал разобраться с ситуацией с аэростатом КНР в американском воздушном пространстве. В частности, власти страны якобы рассматривают возможность сбить летательный аппарат над Атлантическим океаном.

Ранее сообщалось, что правительство и военные США отслеживают подозрительный китайский аэростат наблюдения, который висит над северной частью Соединенных Штатов последние несколько дней. В КНР отрицают, что летательный аппарат осуществляет разведку и намеренно нарушает госграницы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!