"10 кошмарных секунд": очевидцы рассказали о столкновении поездов в Греции

В Греции в ночь на среду, 1 марта, недалеко от города Лариса столкнулись два поезда, которые двигались навстречу друг другу по одному пути. В результате ЧП погибли более 30 человек, 85 получили ранения. Из-за железнодорожной катастрофы в стране отменили движение по некоторым направлениям, а также объявили траур. Рассказываем подробности произошедшего.



Лобовое столкновение

Фото: AP Photo/Vaggelis Kousioras

Около полуночи во вторник, 28 февраля, в Греции столкнулись два поезда: пассажирский и грузовой. В результате ЧП начался пожар. По неизвестной причине составы двигались по одному пути навстречу друг другу. Столкновение произошло на станции Эвангелизмос недалеко от города Лариса.

"Произошло лобовое столкновение двух поездов – товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники... В момент столкновения на борту находились около 350 пассажиров", – говорится в официальном заявлении железнодорожной компании Hellenic Train.

По словам пожарных, первые вагоны составов были полностью разбиты, некоторые части поездов отбросило на расстояние до 100 метров от железной дороги. По последним данным, погибли 36 человек, еще 85 получили ранения. Среди жертв много молодых людей, возвращавшихся в университеты в Салониках из Ларисы и Афин.

Вместе с тем посольство РФ в Греции заявило, что сведений о погибших или пострадавших россиянах в результате катастрофы пока не поступало. Россия выражает соболезнования в связи с трагедией, подчеркнули в российском МИД. Точной информации о причинах аварии нет. Однако, по мнению греческих железнодорожников, она могла произойти на фоне отсутствия исправной системы автоматического контроля движения.





Костас Генидуниас президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Греции На маршруте Афины – Салоники ничего не работает, все делается вручную, мы ведем поезда в ручном режиме по всей дороге... Светофоры тоже не работают, иначе машинисты увидели бы красный свет и вовремя остановили состав.

Президент Всегреческой федерации железнодорожников Яннис Дицас добавил, что машинист выполняет указания. Он не может знать, что находится на путях. Но записи разговоров диспетчеров и машинистов, а также их действий ведутся, поэтому все обстоятельства выяснят.



"Это ужасная ночь"

Фото: AP Photo/Vaggelis Kousioras

Из-за железнодорожной катастрофы президент Греции Катерина Сакелларопулу прервала рабочий визит, с которым 28 февраля прибыла в Молдавию. Она выразила свои соболезнования в связи с трагедией.

"К сожалению, я вынуждена прервать свой визит, чтобы быть рядом с моим народом, поддержать тех, кто в этом нуждается. Я выражаю соболезнования тем, кто потерял близких или пострадал в этой катастрофе. Даже в эти минуты идет спасательная операция, чтобы помочь тем, кто оказался в этом поезде смерти", – подчеркнула она.

Константинос Агорастос, который является губернатором греческого региона Фессалия, в разговоре с журналистами заявил, что "столкновение было очень сильным". По его словам, первые два вагона оказались практически полностью уничтожены. "Это ужасная ночь. Трудно описать эту сцену", – отметил Агорастос.

Выжившие при столкновении поездов пассажиры в шоке выбегали из задних вагонов, рассказал оказавшийся на месте ЧП местный житель Василис Полизос. "Они оглядывались вокруг, искали; они не знали, где они находятся", – вспоминает он.

Очевидцы также рассказали, что нескольких пассажиров из-за удара при столкновении выбросило из окон вагонов. Остальные пытались освободиться, когда состав накренился. "В вагоне началась паника, люди кричали", – говорит один из пассажиров.





еще один пассажир поезда Это были 10 кошмарных секунд с огнем, из-за дыма почти ничего не было видно.

Другой очевидец поделился, что не пострадал, но испачкался кровью тех, кто получил ранения рядом с ним. После ЧП компания Hellenic Train приняла решение отменить 1 марта движение поездов по 14 направлениям. В Греции был объявлен трехдневный траур.

