Новости регионов: поиски пропавшего рыбака завершили в Калининградской области

В Калининградской области завершены поиски пропавшего рыбака. Тело погибшего обнаружили на озере Марийское Нижнее, на глубине двух метров. Как сообщили в МЧС, проведение работ осложнялось льдом, холодом и низкой видимостью в зоне поиска.

В Санкт-Петербурге задымился автобус, прямо во время движения. Пассажиры просили водителя остановить транспорт. Однако покинуть салон они смогли только на остановке.

На Сочи обрушился снежный циклон – засыпало Красную поляну, Лазаревский и другие районы. Городские власти обрабатывают дороги противогололедными материалами.

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