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17 февраля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: поиски пропавшего рыбака завершили в Калининградской области

Новости регионов: поиски пропавшего рыбака завершили в Калининградской области

Новости мира: фестиваль свечей начался на улицах Антигуа-Гватемалы

Попавшие в ДТП на Перовской улице машины эвакуируют на погрузчике

"Московский патруль": один из пассажиров избил другого в столичном метро

"Московский патруль": вымогатель заставил перевести ему более 16 млн рублей

Следователи нашли следы крови в квартире убитого экс-мэра Самары

Движение транспорта на Перовской улице восстановили после аварии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 февраля

Пожар произошел в пятиэтажке на Нижегородской улице

Автомобиль загорелся на участке СВХ в районе Березовой аллеи

В Калининградской области завершены поиски пропавшего рыбака. Тело погибшего обнаружили на озере Марийское Нижнее, на глубине двух метров. Как сообщили в МЧС, проведение работ осложнялось льдом, холодом и низкой видимостью в зоне поиска.

В Санкт-Петербурге задымился автобус, прямо во время движения. Пассажиры просили водителя остановить транспорт. Однако покинуть салон они смогли только на остановке.

На Сочи обрушился снежный циклон – засыпало Красную поляну, Лазаревский и другие районы. Городские власти обрабатывают дороги противогололедными материалами.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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