Омбудсмен Ярославская: пострадавшему в бассейне на юге Москвы мальчику ничто не угрожает

Фото: Москва 24

Жизни ребенка, который пострадал во время занятий в бассейне на юге Москвы, ничего не угрожает. Об этом рассказала столичный омбудсмен Ольга Ярославская в своем телеграм-канале.

Сейчас мальчик находится в больнице. При этом уполномоченный по правам ребенка в столице заявила, что длительное пребывание ребенка под водой нанесло вред его здоровью, поэтому сейчас специалисты одной из московских клиник занимаются стабилизацией состояния пострадавшего.

Ярославская также сообщила, что находится на связи с родными мальчика. Омбудсмен выяснила все детали произошедшего в разговоре с отцом ребенка.

Данный инцидент, по словам уполномоченной по правам ребенка в столице, находится под ее личным контролем. Она пожелала скорейшего выздоровления мальчику.

Инцидент с семилетним ребенком, который чуть не утонул в бассейне на юге Москвы, произошел 16 февраля. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как мальчик в конце тренировки начал снимать ласты, но оступился и упал в воду. Тренер в этот момент сидел в телефоне.

Ребенка спас мужчина, который в это время плавал на соседней дорожке. Мальчику была оказана первая помощь, после чего его отец пострадавшего вызвал скорую. Состояние ребенка оценивалось на тот момент как удовлетворительное.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи уточнили, что в момент ЧП занятие с ребенком уже было завершено.

