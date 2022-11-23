Число пострадавших при двух взрывах в Иерусалиме выросло до 18

Фото: телеграм-канал Baza

Число раненых при двух взрывах в Иерусалиме выросло до 18. Об этом сообщила заммэра города Флер Хассан-Нахум на своей странице в Twitter.

"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", – отметила она.

Утром 23 ноября взрыв произошел у автобусной станции в Иерусалиме. Сообщение о ЧП поступило в диспетчерский центр MDA примерно в 7 утра по местному времени.

Вскоре после происшествия поступили экстренные данные о втором взрыве в автобусе поблизости. Сообщалось, что полиция рассматривает разные версии произошедшего, в том числе и теракт.



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