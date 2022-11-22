Минимум один человек погиб из-за взрыва бомбы в полицейском участке на юге Таиланда – СМИ

Фото: AP Photo/Vincent Thian

В полицейском участке на юге Таиланда прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

В результате происшествия погиб минимум один человек. Также известно о десяти получивших ранения. Остальные подробности происшествия уточняются.

Ранее ЧП произошло возле мавзолея Шах-Черах в Иране. Сообщалось, что в результате происшествия погибли минимум 15 человек. Стрельбу устроили 3 вооруженных преступника.

До этого в Центре по развитию детей младшего возраста в Нонгбуалампху в Таиланде произошло массовое убийство. В результате ЧП погибли 38 человек, 24 из которых были детьми. Нападающий покончил жизнь самоубийством.



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