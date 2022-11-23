Десять человек получили травмы после взрыва в Иерусалиме

Фото: телеграм-канал SHOT

Десять человек получили травмы из-за взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, информирует газета Jerusalem Post.

"В 07:06 (08:06 по московскому времени) в диспетчерский центр MDA в регионе Иерусалима поступило сообщение о взрыве", – сообщает Twitter медицинской службы Маген Давид Адом (MDA)

Медики также рассказали, что один человек получил серьезные травмы, еще один пострадавший на данный момент находится в критическом состоянии.

Правоохранители рассматривают разные версии взрыва. Полиция не исключает, что это может быть теракт.

Вскоре после происшествия поступили экстренные данные о втором взрыве в автобусе поблизости. На данный момент не сообщалось о пострадавших в результате нового ЧП.

Ранее поступала информация о стрельбе в американском городе Чесапик. В результате происшествия умерли 10 человек. В свою очередь, власти города подтвердили, что открывший огонь злоумышленник скончался.

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