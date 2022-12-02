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02 декабря, 17:15

Общество

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов в Донецке

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов в Донецке

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Центры реабилитации для раненых бойцов появятся в Донецке. 2 декабря эту идею на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций поддержал Владимир Путин. С просьбой к президенту обратился инвалид-колясочник, раненный в ходе боевых действий в Донбассе.

Солдаты, раненые во время спецоперации, должны быть обеспечены всем для скорейшего восстановления, подчеркнул президент. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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