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Новости

02 декабря, 18:42

Общество

Бывший военнослужащий ДНР поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав РФ

Фото: kremlin.ru

Служивший в батальоне "Сомали" Вадим Серик из ДНР выразил благодарность Владимиру Путину за то, что Донбасс стал частью России, сообщает "Российская газета".

"Хотел бы поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам", – отметил боец.

Он также рассказал, что в 2015 году был ранен осколком от мины в поселке Спартак, недалеко от аэропорта Донецка, после чего стал инвалидом-колясочником.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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