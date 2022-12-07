В Госдепе заявили, что США считают Кастильо бывшим президентом Перу

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Соединенные Штаты считают Педро Кастильо бывшим президентом Перу после объявления ему импичмента парламентом, заявил журналистам представитель Госдепа Нед Прайс.

"Как я понимаю, в связи с действиями конгресса [Перу] теперь он бывший президент. <...> Мы продолжаем внимательно следить за событиями, они очень динамичны", – приводит его слова ТАСС.

Прайс добавил, что конгресс Перу предпринял "корректирующие действия", осуществив импичмент президента. По мнению представителя Госдепа, достоинство демократических систем по всему миру заключается в том, что они могут "сами себя исправлять". Он также заявил, что Вашингтон будет действовать "в соответствии и желаниями" перуанского народа.

В среду СМИ со ссылкой на заявление национальной полиции Перу сообщили, что Кастильо задержан по обвинению в попытке совершения госпереворота. В правоохранительных органах считают, что у политика не было полномочий для роспуска парламента. В официальном заявлении полиции Кастильо был назван экс-президентом.

Ранее в этот день Кастильо объявил о роспуске парламента, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос об его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час. Несмотря на это, законодатели все равно собрались на заседание, где приняли решение об отставке главы государства.

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